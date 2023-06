L’Aquila, scomparsa Giorgio Massari: il cordoglio del sindaco Biondi

- Advertisement -

“A nome della Municipalit? e a titolo personale esprimo profondo cordoglio alla famiglia Massari per la perdita di Giorgio, storico titolare, insieme al fratello Franco, della cantina Ju Boss di Piazza Regina Margherita”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Figura indimenticabile della vita sociale cittadina, stimato professionista e cultore del buon vino che era solito servire accompagnato da ironia, cortesia e competenza nei locali della cantina divenuta una vera e propria istituzione per la comunit? aquilana di ogni et?. Nel dicembre 2009, a soli pochi mesi dal terremoto, furono tra i primi a riprendere l’attivit? in centro storico contribuendo a ricomporre la socialit? dispersa – viene evidenziato sul sito web. Alla famiglia Massari, ai figli Pierluigi, Fabrizio e Cristina, giunga tutto il mio affetto”, conclude il primo cittadino –

