L’Aquila, Scomparsa pasquale corriere. Il cordoglio del sindaco dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Con la scomparsa di Pasquale Corriere, la nostra citt? perde un uomo che ha dedicato la propria vita all’impegno civile, culturale e religioso, profondamente legato al territorio e alla sua storia – Figura di riferimento del socialismo aquilano, ? stato per anni consigliere e assessore del capoluogo, sempre animato da uno spirito di servizio autentico e da una visione appassionata del bene comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma Pasquale ? stato anche molto di pi?: fondatore dell’associazione culturale e dell’omonimo premio internazionale ‘La Stele della Jenca’, ? grazie al suo instancabile impegno se oggi il Santuario della Ienca ? divenuto un luogo simbolo della devozione a Papa Giovanni Paolo II, e un presidio spirituale e culturale nel cuore delle nostre montagne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il suo amore per la figura di Papa Wojtyla e per la nostra terra lo ha reso un testimone appassionato, capace di costruire reti, promuovere valori e trasmettere identit?. A nome dell’amministrazione comunale e a titolo personale, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia – Alle amate figlie, Nadia e Franca, giunga il mio abbraccio, insieme alla gratitudine di un’intera comunit? che riconosce il valore del suo esempio e oggi dovr? custodire la sua eredit? morale”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

