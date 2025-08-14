L’Aquila, Scomparsa professor Cappa: il cordoglio del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“La scomparsa del professor Francesco Cappa mi addolora profondamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nostra citt? perde oggi una figura straordinaria, un punto di riferimento per la medicina e per la comunit? intera – si apprende dal portale web ufficiale. Luminare della ginecologia, gi? direttore del Dipartimento materno-infantile e primario di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Salvatore, il professor Cappa ha dedicato la propria vita professionale e umana alla cura delle persone, unendo straordinaria competenza, rigore scientifico e una rara capacit? di ascolto – aggiunge testualmente l’articolo online. Migliaia di pazienti, colleghi e allievi hanno beneficiato del suo sapere e della sua generosit?. Originario del borgo di San Nicandro, il professor Cappa ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella sanit? cittadina, ma anche nella vita pubblica, ricoprendo con passione e impegno il ruolo di sindaco del comune di Prata d’Ansidonia – viene evidenziato sul sito web. Alla sua famiglia e a quanti hanno condiviso con lui affetti e ricordi, giunga la mia vicinanza personale e quella dell’intera comunit? aquilana, con la certezza che la memoria del professor Cappa continuer? a vivere nelle opere, nei valori e nelle persone che ha saputo formare e ispirare”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it