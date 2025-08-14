- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Agosto 14, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Scomparsa professor Cappa: il cordoglio del sindaco Biondi
Attualità

L’Aquila, Scomparsa professor Cappa: il cordoglio del sindaco Biondi

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“La scomparsa del professor Francesco Cappa mi addolora profondamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nostra citt? perde oggi una figura straordinaria, un punto di riferimento per la medicina e per la comunit? intera – si apprende dal portale web ufficiale. Luminare della ginecologia, gi? direttore del Dipartimento materno-infantile e primario di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Salvatore, il professor Cappa ha dedicato la propria vita professionale e umana alla cura delle persone, unendo straordinaria competenza, rigore scientifico e una rara capacit? di ascolto – aggiunge testualmente l’articolo online. Migliaia di pazienti, colleghi e allievi hanno beneficiato del suo sapere e della sua generosit?. Originario del borgo di San Nicandro, il professor Cappa ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella sanit? cittadina, ma anche nella vita pubblica, ricoprendo con passione e impegno il ruolo di sindaco del comune di Prata d’Ansidonia – viene evidenziato sul sito web. Alla sua famiglia e a quanti hanno condiviso con lui affetti e ricordi, giunga la mia vicinanza personale e quella dell’intera comunit? aquilana, con la certezza che la memoria del professor Cappa continuer? a vivere nelle opere, nei valori e nelle persone che ha saputo formare e ispirare”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it