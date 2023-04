L’Aquila, Scomparsa professor Colapietra, il ricordo del sindaco Biondi

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“I libri hanno un’anima e quest’anima ‘contamina’ i lettori – precisa il comunicato. Pensando al professore Raffele Colapietra, non possiamo non andare con la mente alle sue tante pubblicazioni che pi? di qualunque biografia ne tracciano la conoscenza, il portato culturale, il respiro sociale…la sua aquilanit?”. Lo scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel giorno della scomparsa del professore Raffaele Colapietra –

“L’imponente biografia su Benedetto Croce ci racconta di come fosse affascinato dal “pensiero che ha come contenuto la storia”; la sua opera sulla lotta politica in Italia dalla liberazione di Roma alla Costituente, ci svela la sua passione politica in quanto scienza e arte del governare senza tralasciare l’importanza della piazza intesa come cittadini, ma anche come luogo di confronto; i suoi studi sul ruolo del baronaggio nel Rinascimento meridionale, ci dicono del suo impegno accademico a Salerno – aggiunge testualmente l’articolo online. E, poi, i suoi scritti sull’Abruzzo, sul Fucino, su Pescara e quelli sull’Aquila”.

“L’Aquila colta, L’Aquila sociale e territoriale, L’Aquila coraggiosa, L’Aquila terremotata, L’Aquila…una lunga passione d’amore, come recita il titolo di un suo saggio del 2011. Oggi, L’Aquila, affronta il dolore per la perdita di un suo concittadino illustre, coscienza critica della nostra civitas. Ma Raffaele Colapietra, attraverso le sue opere, continuer? a insegnarci come vedere la grandezza nella bellezza dell’Aquila e del suo territorio”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it