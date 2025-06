L’Aquila, Scomparsa Raffaele Pece, il cordoglio del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“A nome dell’amministrazione comunale e a titolo personale, rivolgo sentimenti di cordoglio e vicinanza per la scomparsa di Raffaele Pece, gi? direttore generale della Gran Sasso Acqua, venuto a mancare all’et? di 77 anni a causa di un male incurabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sua dipartita ci addolora profondamente – Figura di grande competenza, integrit? e dedizione al servizio pubblico, ha guidato l’azienda idrica con visione e responsabilit? per oltre trent’anni, dal 1978 al 2011, contribuendo in modo determinante alla sua crescita e al suo consolidamento – Alla moglie Solidea, ai figli Emanuele e Claudia, e a tutti i familiari, giunga il mio abbraccio affettuoso in questo momento di dolore”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it