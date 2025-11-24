L’Aquila, Scomparsa Roberto Ettorre: il cordoglio del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“La notizia della prematura scomparsa di Roberto Ettorre colpisce profondamente la nostra comunit?. Figura stimata del giornalismo aquilano e abruzzese, professionista serio e appassionato, Roberto ha raccontato per decenni la vita della nostra citt? e della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo gli esordi nelle televisioni locali, ha prestato servizio nell’Agenzia Giornalistica Italia (Agi), fino a diventarne, dal 2011, capo della redazione abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ruolo che ha svolto sempre con competenza, discrezione e grande senso del dovere – Nel corso della sua carriera da cronista si era anche avvicinato alla politica entrando a far parte della Giunta guidata dall’ex sindaco Biagio Tempesta, come assessore esterno – recita il testo pubblicato online. A nome dell’Amministrazione comunale, della comunit? aquilana e a titolo personale, esprimo cordoglio e vicinanza in questo momento di grande dolore alla famiglia Ettorre e alla figlia Paolina”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

