L’Aquila, Scomparsa sindaco Bugnara, il cordoglio del sindaco Biondi

“Con dolore e sconcerto apprendo della prematura scomparsa del collega sindaco di Bugnara, Giuseppe Lo Stracco – riporta testualmente l’articolo online. Solo qualche mese fa, in occasione della visita di Papa Francesco all’Aquila per l’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio per la Perdonanza Celestiniana, avevamo avuto modo di incontrarci e salutarci – Un giorno di festa in cui con orgoglio rappresentava il suo Comune, a testimonianza del profondo legame con la sua terra e l’istituzione che per anni ha onorato con passione e impegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Ai familiari tutti, agli amici e all’intera comunit? di Bugnara giungano sentite condoglianze e il cordoglio della Municipalit? aquilana oltre che mio personale” Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi

