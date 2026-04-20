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L’Aquila, Scomparsa sindaco di Corfinio: le condoglianze di Biondi

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Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di Corfinio, Romeo Contestabile – Amministratore di lungo corso, sindaco appassionato e competente, medico condotto che ha saputo incarnare, per decenni, il senso pi? autentico della prossimit? e del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Contestabile ? stato un punto di riferimento umano e professionale interpretando il ruolo pubblico con responsabilit?, equilibrio e profondo amore per la propria terra – si apprende dal portale web ufficiale. A nome di Anci Abruzzo, dell’Amministrazione comunale dell’Aquila e a titolo personale, rivolgo le pi? sentite condoglianze alla moglie Vincenza e ai figli Ercole, Tecla ed Emidia, ai familiari tutti e alla comunit? di Corfinio, che perde un uomo stimato e profondamente legato al proprio territorio”.Cos? il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

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