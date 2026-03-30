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Attualità

L’Aquila, Scomparsa sindaco di Rocca di Botte, il cordoglio di Biondi

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Esprimo, a nome della citt? dell’Aquila e di ANCI Abruzzo, profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di Rocca di Botte, Fernando Antonio Marzolini – precisa il comunicato. Con lui viene a mancare un amministratore appassionato e un uomo delle istituzioni che ha saputo interpretare il proprio ruolo con dedizione, senso del dovere e profondo legame con la sua comunit?. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per Rocca di Botte e per l’intera Valle del Cavaliere – si apprende dalla nota stampa. Chi ha scelto di impegnarsi nei piccoli comuni sa quanto questo ruolo richieda sacrificio, presenza quotidiana e amore autentico per il territorio – recita il testo pubblicato online. Marzolini ha incarnato pienamente questi valori, lasciando un segno importante nella vita amministrativa e umana del suo paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla famiglia, all’Amministrazione comunale e a tutta la comunit? di Rocca di Botte giungano le pi? sincere condoglianze e la vicinanza delle istituzioni in questo momento di grande dolore”.Cos? il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

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