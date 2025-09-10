- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Settembre 10, 2025
Attualità

L’Aquila, Scomparsa Tiziana Umbrico: il cordoglio dell’Assessore Lancia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Esprimo sincero cordoglio per la scomparsa di Tiziana Umbrico – riporta testualmente l’articolo online. La citt? perde una grande donna, di straordinaria sensibilit?, che con la sua attivit? – portata avanti con l’associazione Mamme per L’Aquila – ha contribuito ad arricchire lo sguardo delle donne sulla citt?. Alla famiglia un ideale abbraccio e a lei un senso profondo di gratitudine”.Ersilia Lancia – Assessore comunale alle Pari Opportunit?

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

