L’Aquila, Scomparsa Tiziana Umbrico: il cordoglio dell’Assessore Lancia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Esprimo sincero cordoglio per la scomparsa di Tiziana Umbrico – riporta testualmente l’articolo online. La citt? perde una grande donna, di straordinaria sensibilit?, che con la sua attivit? – portata avanti con l’associazione Mamme per L’Aquila – ha contribuito ad arricchire lo sguardo delle donne sulla citt?. Alla famiglia un ideale abbraccio e a lei un senso profondo di gratitudine”.Ersilia Lancia – Assessore comunale alle Pari Opportunit?
