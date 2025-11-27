L’Aquila, Scomparsa Umberto Dante: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“La notizia della scomparsa di Umberto Dante colpisce profondamente la nostra comunit?. Storico, docente e studioso di rilevanza nazionale, era considerato uno degli intellettuali pi? di peso, indipendenti e brillanti della sua generazione – si apprende dalla nota stampa. A nome dell’Amministrazione comunale, della comunit? aquilana e a titolo personale, esprimo cordoglio e vicinanza, in questo momento di grande dolore, alla famiglia Dante”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it