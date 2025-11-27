- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
L’Aquila, Scomparsa Umberto Dante: il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“La notizia della scomparsa di Umberto Dante colpisce profondamente la nostra comunit?. Storico, docente e studioso di rilevanza nazionale, era considerato uno degli intellettuali pi? di peso, indipendenti e brillanti della sua generazione – si apprende dalla nota stampa. A nome dell’Amministrazione comunale, della comunit? aquilana e a titolo personale, esprimo cordoglio e vicinanza, in questo momento di grande dolore, alla famiglia Dante”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di L'Aquila e online sul sito web del Comune.

 

