L’Aquila, Scomparsa Vincenzo Giorgio: il cordoglio del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Esprimo un sentito cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Giorgi, figura stimata e punto di riferimento della nostra comunit?. Ingegnere capo della Provincia dell’Aquila, gi? consigliere comunale durante l’amministrazione del sindaco Biagio Tempesta, Giorgi ha rappresentato per anni un esempio di impegno civile, competenza amministrativa e dedizione al bene pubblico – A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunit? aquilana, esprimo sentimenti di vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it