L’Aquila, Scomparsa Vito Bergamotto: il cordoglio del sindaco Biondi

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“A nome della Municipalit? e a titolo personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Vito Bergamotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella sua attivit? istituzionale la capacit? di ascolto della comunit? e l’impegno quotidiano per cercare di trovare soluzioni alle sue molteplici istanze sono stati caratteri distintivi che lo hanno accompagnato sia nell’esperienza tra i banchi del Consiglio sia in quelli della giunta comunale – si apprende dalla nota stampa. Una costante operosit? testimoniata dalle tante attestazioni di stima raccolte tra i cittadini, colleghi di esecutivo e nell’assise civica, dove anche coloro che si trovavano su posizioni politiche differenti da quelle di Bergamotto ne riconoscevano la grande capacit? di porre le esigenze della collettivit? al di sopra delle appartenenze – si apprende dalla nota stampa. Ai familiari tutti giungano sincere e sentite condoglianze”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it