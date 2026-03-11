L’Aquila, Scontrone, Biondi: “Piena solidarietà al consigliere Marino”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Esprimo la mia pi? ferma condanna per il grave atto intimidatorio rivolto al consigliere comunale del comune di Scontrone, Giovanni Marino – riporta testualmente l’articolo online. Un gesto vile e inquietante che non pu? trovare alcuna giustificazione e che deve essere respinto con determinazione da tutte le istituzioni”.Cos? il sindaco dell’Aquila e presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.“A Giovanni Marino va la mia piena solidariet? personale e istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Allo stesso tempo desidero esprimere vicinanza al sindaco Francesco Melone, all’Amministrazione comunale e all’intera comunit? di Scontrone”.“Gli amministratori locali – prosegue Biondi – svolgono ogni giorno il proprio ruolo con spirito di servizio e dedizione verso le proprie comunit?. Minacce e intimidazioni sono atti gravissimi che colpiscono non solo chi li subisce direttamente, ma il libero esercizio della funzione pubblica e la qualit? della nostra democrazia”.

