- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Scontrone, Biondi: “Piena solidarietà al consigliere Marino”
Attualità

L’Aquila, Scontrone, Biondi: “Piena solidarietà al consigliere Marino”

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Esprimo la mia pi? ferma condanna per il grave atto intimidatorio rivolto al consigliere comunale del comune di Scontrone, Giovanni Marino – riporta testualmente l’articolo online. Un gesto vile e inquietante che non pu? trovare alcuna giustificazione e che deve essere respinto con determinazione da tutte le istituzioni”.Cos? il sindaco dell’Aquila e presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.“A Giovanni Marino va la mia piena solidariet? personale e istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Allo stesso tempo desidero esprimere vicinanza al sindaco Francesco Melone, all’Amministrazione comunale e all’intera comunit? di Scontrone”.“Gli amministratori locali – prosegue Biondi – svolgono ogni giorno il proprio ruolo con spirito di servizio e dedizione verso le proprie comunit?. Minacce e intimidazioni sono atti gravissimi che colpiscono non solo chi li subisce direttamente, ma il libero esercizio della funzione pubblica e la qualit? della nostra democrazia”. 

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it