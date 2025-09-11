L’Aquila, Scuola: il messaggio di auguri del sindaco Biondi alla comunità studentesca

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“E sapevi sorridere coi tuoi vent’anni portati cos?, come si porta un maglione sformato su un paio di jeans”. La nostalgia di Guccini ? nostra, ? quella degli adulti per un’et? di passioni totalizzanti: nell’amore, nell’impegno sociale o in quello politico, nella fisicit? della protesta, nell’esaltazione di un cantante, Questa nostra nostalgia la vorremmo consegnare ai ragazzi che stanno per intraprendere un nuovo anno scolastico, dedicando un dolce pensiero ai pi? piccoli, affinch? godano appieno del tempo in cui si impara giocando – recita il testo pubblicato online. Ma siamo anche consapevoli che la nostalgia, rischia di essere un sentimento incompiuto per i nostri giovani in questo mondo interconnesso dove la fragilit? dell’adolescenza viene stressata, 24 ore su 24, da un’informazione che parla principalmente di guerra – Chi oggi pu? assicurare ai nostri figli che le scene strazianti dei teatri di guerra, che vengono condivise quotidianamente sui vari mezzi di comunicazione, non possano un giorno riguardare loro? Non ? semplice, nell’attuale complessit? del mondo, essere genitori, riuscire a comprendere l’ansia e le paure che abitano l’animo dei figli – Non ? semplice oggi essere insegnanti, riuscire a sintonizzarsi con i propri studenti, scossi da milioni di sollecitazioni, non tutte positive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si tratta di non sapere e non vedere per stare meglio, ma di sapere e vedere grazie alla conoscenza, alla Scuola che pu? dare ai ragazzi gli strumenti per leggere il mondo attraverso un approccio critico, dove la storia insegna, il pensiero millenario stimola e la condivisione rende meno soli e pi? forti – Sono sempre pi? convinto che l’arte del dialogo deve tornare ad essere al centro delle nostre vite, a incominciare dall’Aquila capitale della cultura 2026, dove a dialogare con i cittadini, con i giovani, saranno gli artisti, gli intellettuali, gli scienziati, i ricercatori – precisa la nota online. Incominciamo dai giovani, qui all’Aquila – citt? celestiniana del Perdono e della Pace – insieme alla Scuola e alle Istituzioni tutte, a reimparare l’arte del dialogo e a metterla in atto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Soldati (? il titolo della poesia di Ungaretti parte integrante del testo) si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”. Sono versi rappresentativi dell’Ermetismo, eppure sono facilmente interpretabili nel loro essere immagine e nel contempo sostanza esistenziale, perch? nella precariet? della vita risiede comunque la speranza di rinascita – si apprende dal portale web ufficiale. All’Aquila, nel nostro piccolo mondo per dirla con Tolstoj, ce la stiamo mettendo tutta per non far vacillare la speranza nei nostri figli – precisa il comunicato. In questo sostenuti da quella fondamentale, umanamente potente, straordinariamente sapiente istituzione che ? la Scuola – si legge sul sito web ufficiale. Amatela ragazzi e ragazze, amiamola insieme, ? il nostro passato, ma ? sopra tutto il vostro futuro – riporta testualmente l’articolo online. A voi studenti, alle vostre famiglie, ai vostri insegnanti, al personale tutto, ai dirigenti scolastici, buon anno!

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it