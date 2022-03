L’Aquila, Scuola infanzia Pettino-Vetoio, cerimonia posa della prima pietra. Ospiterà 118 bambini e 5 classi, previsto spazio al coperto per attività libere degli alunni  

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Con la posa della prima pietra, recante il logo dell’Aquila e il Segno della rinascita, iniziata la ricostruzione della scuola dell’infanzia Pettino-Vetoio, in via Madonna di Pettino – riporta testualmente l’articolo online.

Dopo l’abbattimento del vecchio edificio i lavori, della durata contrattuale prevista di un anno, per un importo di circa 1,7 milioni di euro, restituiranno alla comunit una nuova struttura da oltre mille metri quadrati che potr ospitare fino a 118 bambini, distribuiti in cinque classi –

Oltre agli spazi per didattica, mensa e insegnanti prevista un’area, coperta, per lo svolgimento delle attivit “libere” degli alunni, come, ad esempio, l’educazione motoria – si apprende dal portale web ufficiale.

“Questa amministrazione ha attivato le procedure per la ricostruzione di nove scuole per un importo che supera i 30 milioni di euro, a testimonianza di impegno costante, nonostante le difficolt e i ritardi legati alla pandemia, e dell’efficacia delle azioni condotte in virt dei poteri commissariali concessi ai sindaci in tema di edilizia scolastica che, ad oggi, ha portato all’emanazione di oltre duecento decreti – – spiega il sindaco – Le opere sulla scuola di Bagno sono in corso e termineranno prima dell’inizio dell’estate, mentre quelle sulla primaria Celestino V, nel quartiere di Valle Pretata, sono gi appaltate e siamo in attesa del progetto esecutivo che sar consegnato a giorni dalla ditta – si legge sul sito web ufficiale. Per il Polo scolastico di Gignano-Sant’Elia si proceder nuovamente con l’indizione dell’appalto perch l’impresa aggiudicataria ha fatto un passo indietro, non firmando il contratto – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, l’interlocuzione con Governo e Struttura di missione costante per ottenere l’integrazione delle risorse richieste per altri interventi importanti, come gli istituti scolastici di Sassa e Pianola, e il trasferimento di 1,7 milioni di euro per la scuola di Paganica da parte del Cipess. Insieme alle strutture dirigenziali, tecniche comunali, affrontiamo quotidianamente, come mai era stato fatto prima di cinque anni fa, grandi complessit per consegnare al futuro di questa citt e alle loro famiglie scuole moderne, confortevoli e adeguate alle esigenze di studenti, docenti e personale scolastico”.

