L’Aquila, Scuole: affidati lavori da 1,1 milioni di euro per adeguamento Musp primaria Coppito

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Sono stati affidati i lavori di adeguamento e ampliamento del Musp della scuola primaria di Coppito – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli interventi, finanziati con fondi a valere sulla delibera Cipe 89/2012 per 1,1 milioni di euro, avranno la durata di un anno al termine del quale il plesso ospiter? una sezione da cinque classi per complessivi 125 bambini.Previste, opere aggiuntive, che comporteranno la realizzazione di una palestra e un nuovo blocco con locali a servizio dell’istituto – riporta testualmente l’articolo online. “Un’operazione – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – finalizzata a restituire alla comunit? uno spazio rinnovato per l’educazione e l’istruzione di nostri figli, adeguato alle esigenze della didattica e ancor pi? confortevole e funzionale grazie ai nuovi spazi che saranno destinati all’attivit? motoria”.

