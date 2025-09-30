L’Aquila, Scuole: approvato il progetto esecutivo per asilo nido Torrione per 108 bambini

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Con decreto del commissario per l’edilizia scolastica, il sindaco Pierluigi Biondi, ? stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel quartiere del Torrione, all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. La struttura, per 108 bambini con et? da 0 a 3 anni, verr? finanziata con 2 milioni e 592mila euro, concessi nel maggio scorso, a valere sulle risorse del Pnrr nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, specificamente nella componente dedicata al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, con un focus sugli asili nido, le scuole dell’infanzia e i servizi di educazione e cura per la prima infanzia – si apprende dal portale web ufficiale. Il plesso, previsto in via Ettore Moschino, sar? dotato di spazi per l’accoglienza, attivit? didattiche, mensa e cucina, locali di servizio e uffici a servizio dell’istituto che si svilupperanno su tre corpi di fabbrica di forma regolare interlacciati da spazi di transito – riporta testualmente l’articolo online. “Una struttura moderna e funzionale oltre che efficiente dal punto di vista energetico – ha spiegato il sindaco Biondi – Un intervento che si inserisce in un contesto urbano, quello del Torrione, al centro di un importante processo di rigenerazione urbana, e che integra l’offerta scolastica e formativa che proporremo con altre strutture che stiamo realizzando – recita il testo pubblicato online. Stiamo, infatti, realizzando altri due nuovi asili nido, in prossimit? degli insediamenti abitativi del progetto Case di Paganica (60 bambini) e di Pagliare di Sassa (40 bambini), finanziati per complessivi 2,5 milioni sempre a valere sui fondi Pnrr.Progetti che consentiranno di continuare a dare risposte concrete alla comunit? e alle famiglie, nei confronti delle quali c’? e ci sar? sempre la massima attenzione, come testimoniato dalla copertura totale, al 100%, delle richieste di accoglienza nei nidi degli ultimi due anni”, ha concluso il sindaco – aggiunge testualmente l’articolo online.

