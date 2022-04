L’Aquila, Scuole: avviso pubblico per gestione in comodato d’uso gratuito degli ex asili comunali “Il Viale” e “Ape Tau”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

L’Assessore alle Politiche educative, Francesco Cristiano Bignotti, rende noto che da oggi e fino al 5 maggio possibile presentare le manifestazioni di interesse in risposta all’avviso pubblico del Comune dell’Aquila per la gestione in comodato d’uso gratuito dell’ex asilo nido comunale “Il Viale” (storicamente posizionato in viale Duca degli Abruzzi), situato ora nel MUSP di via Ficara, e dell’ex asilo nido “APE TAU” a Murata Gigotti (Coppito). Il suddetto avviso stabilisce che presso il Musp di via Ficara potranno essere accolte disponibilit per un asilo nido con recettivit fino a sessanta bimbi (dei quali trenta convenzionati col Comune), mentre nel nido di Coppito sar possibile realizzare attivit integrative, sempre per la prima infanzia – viene evidenziato sul sito web. “Prosegue il lavoro dell’Assessorato in sinergia con gli uffici del Servizio Diritto allo Studio, finalizzato a migliorare la qualit dei servizi offerti per i piccoli bimbi aquilani, in particolare, con la finalit di aumentare l’offerta di posti disponibili per la prima infanzia, come ci richiede tutta la recente normativa a riguardo” dichiara Bignotti – precisa la nota online. L’Avviso pu essere scaricato dall’Albo Pretorio comunale al link: https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_441353_0_3.html oppure nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_844.html.

