L’Aquila, Scuole: consegnati lavori adeguamento e ampliamento Musp Coppito

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sono stati consegnati questa mattina alla ditta esecutrice i lavori di adeguamento e ampliamento del Musp della scuola primaria di Coppito – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli interventi, finanziati con fondi a valere sulla delibera Cipe 89/2012 per 1,1 milioni di euro complessivi, avranno la durata di un anno al termine del quale il plesso ospiter? una sezione da cinque classi per complessivi 125 bambini.Il progetto prevede la realizzazione di opere aggiuntive al plesso esistente, come la palestra e un nuovo blocco con locali a servizio dell’istituto – recita il testo pubblicato online. “La posa della prima pietra per i lavori di adeguamento e ampliamento del Musp di Coppito ? un momento significativo per la nostra comunit? che ci permetter? di restituire alla scuola primaria spazi pi? funzionali e moderni, che comprenderanno anche una nuova palestra e locali di servizio”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine della consegna dei lavori del plesso – recita il testo pubblicato online. Presenti anche l’assessore comunale Roberto Tinari e i consiglieri Gloria Nardecchia e Livio Vittorini.“Garantire ambienti sicuri e adeguati significa investire concretamente nel futuro dei nostri ragazzi e rafforzare il ruolo della scuola come punto di riferimento per famiglie e territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo intervento – i cui lavori non interferiranno con la normale attivit? scolastica – si inserisce in una strategia pi? ampia con cui l’Amministrazione intende sostenere le frazioni e i centri abitati, valorizzandoli con servizi di qualit?, perch? ogni comunit?, grande o piccola, possa crescere e restare vitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La scuola ? presidio di socialit?, di speranza e di coesione, ed ? compito delle istituzioni tutelarla e rafforzarla ovunque essa si trovi”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it