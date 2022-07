L’Aquila, Scuole: gruppo di lavoro tecnico per ricostruzione edifici in attesa di risposte. Incontro a Roma nella sede del Ministero dell’istruzione

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del Comune dell’Aquila, Usra, Struttura di missione e Ministero dell’istruzione con l’obiettivo di mettere a punto proposte di deliberazione da sottoporre al Cipess per sbloccare la ricostruzione degli edifici scolastici cittadini in attesa di risposte –

quanto emerso questo pomeriggio nel corso dell’incontro che si svolto a Roma, nella sede del dicastero, alla presenza del capo di gabinetto del ministro, Luigi Fiorentino, cui hanno preso parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il dirigente comunale e coordinatore della struttura commissariale per l’edilizia scolastica, Roberto Evangelisti, il titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, Salvatore Provenzano e il coordinatore della Sdm, Carlo Presenti.

“Nel nostro piano di edilizia scolastica da 30 milioni sei interventi o sono partiti o sono in procinto di vedere la luce a breve – Rimangono complessit su cinque strutture: mi riferisco a quelle della Giovanni XXIII, di Paganica, di Pianola, del polo scolastico di Sassa e di quello che sar ospitato nell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio a servizio del centro storico – recita il testo pubblicato online. In alcuni casi occorrono integrazioni di somme, in altri c’ bisogno che venga autorizzata la delocalizzazione in siti congrui con le esigenze di docenti e alunni, come concordato, peraltro, con tutti i dirigenti scolastici – aggiunge la nota pubblicata. – spiega il sindaco Biondi – del tutto evidente che occorre accelerare per la predisposizione in tempi rapidi di una delibera che verr esaminata dal Cipess, auspicabilmente e verosimilmente nei primi giorni di settembre, contenente queste indicazioni – precisa la nota online. Ho riscontrato una volont comune a collaborare affinch possa essere individuato un virtuoso percorso tecnico e amministrativo: per questo ringrazio sin d’ora i rappresentanti di tutte le strutture che hanno mostrato sensibilit e interesse a continuare a sostenere il percorso di rinascita in atto, nel quale la ricostruzione degli edifici scolastici rappresenta un elemento imprescindibile, oltre che un impegno preso dall’amministrazione nei confronti della comunit”.

