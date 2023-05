L’Aquila, Scuole, il 3 maggio scadono i termini per presentare le domande per servizi pre-interscuola, mensa e trasporto

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’assessore alle Politiche educative e scolastiche del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, ricorda che mercoled? 3 maggio scadranno i termini per presentare le domande per poter usufruire dei servizi scolastici di trasporto, refezione (mensa) e pre-interscuola, per l’annualit? 2023-2024.

Il dettaglio dei servizio in questione ? pubblicato sul sito internet del Comune, a questo indirizzo https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_937.html, mentre le domande devono essere effettuate on line, attraverso l’apposita piattaforma on line School.net, tramite il link https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen.

L’assessore Tursini, ribadendo che l’amministrazione comunale ha anticipato i termini rispetto al passato per l’emanazione del relativo bando, sottolinea l’importanza che le istanze vengano presentate entro mercoled? 3 maggio, per permettere agli uffici un’idonea organizzazione dei servizi e per evitare ritardi nell’erogazione degli stessi.

