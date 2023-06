L’Aquila, Scuole: viabilità e sicurezza, ringraziamenti dell’assessore Cucchiarella a personale Pm, Carabinieri in congedo e Ana

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Con la fine dell’anno scolastico intendo rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che nel corso di questi mesi hanno vigilato, controllato e monitorato affinch? i momenti pi? delicati delle giornate sotto il profilo della sicurezza, quelli in entrata e in uscita dai plessi, si svolgessero in maniera ordinata – si legge sul sito web ufficiale. Sentimenti di riconoscenza, miei personali e dell’amministrazione, vanno agli agenti della Polizia municipale che costantemente hanno svolto un compito molto importante per studenti, famiglie e automobilisti – aggiunge la nota pubblicata. Attivit? a cui ha collaborato il personale messo a disposizione dall’Associazione nazionale Carabinieri e dall’Associazione nazionale Alpini della sezione Abruzzi che quotidianamente e con grande spirito di servizio nei confronti della comunit? hanno garantito, l? dove impegnati, un corretto e regolare andamento delle attivit?. Estendo a loro vivi sentimenti di gratitudine e riconoscenza per i risultati ottenuti, frutto di una significativa collaborazione tra istituzioni e realt? associative del territorio che auspichiamo di poter confermare anche in futuro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Laura Cucchiarella Assessore con delega alla Viabilit? e alla Polizia municipale

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it