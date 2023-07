L’Aquila, Seconda commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La riunione della seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del Territorio, prevista per oggi pomeriggio alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, ? stata rinviata a data da destinarsi – precisa il comunicato. Il presidente, Guglielmo Santella, ha informato che sar? riprogrammata al pi? presto vista l’importanza dell’argomento in discussione, riguardante gli ulteriori interventi del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

La stessa commissione, comunque, ? stata convocata per venerd? 28 luglio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale (Via FIlomusi Guelfi, Villa Gioia), per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione consiliare relativa all’addendum al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e altre istituzioni sulla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare cittadino, in particolare per la cessione di una parte del compendio dell’ex caserma Rossi assegnata al Comune per la realizzazione del nuovo comando dei vigili del fuoco – recita il testo pubblicato online.

