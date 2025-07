L’Aquila, SED SpA, approvato il bilancio 2024 . L’Amministratore unico Gianfranco Di Benedetto: “Conti in ordine, l’azienda si conferma strategica per il Comune dell’Aquila”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Assemblea dei soci di SED SpA – Servizi Elaborazione Dati, societ? partecipata del Comune dell’Aquila, in data 30 giugno ha approvato il bilancio d’esercizio 2024, che si ? chiuso con un utile di 34.192 euro – Alla seduta erano presenti, per il Comune dell’Aquila, l’assessore alle societ? partecipate Paola Giuliani e il direttore di dipartimento Tiziano Amorosi – Per SED SpA hanno partecipato l’amministratore unico Gianfranco Di Benedetto, il direttore Maurizio Michilli, i membri del collegio sindacale Vanda Scimia e Antonello Comperti, e il revisore Annamaria Bonanni.“La societ? si conferma con i conti in ordine – ha dichiarato l’Amministratore Unico Gianfranco Di Benedetto – e svolge, oltre alle attivit? informatiche previste dal contratto di servizio, anche ulteriori interventi nell’ambito della cybersecurity. Un settore in cui stiamo ottenendo risultati importanti: il livello di sicurezza del Comune dell’Aquila, secondo il Microsoft Secure Score, ? passato dal 37% nel 2022 all’attuale 74%, a fronte di una media nazionale del 56% per comuni di pari dimensione – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”SED SpA, grazie al lavoro svolto negli ultimi anni, si conferma cos? come un partner affidabile e qualificato al servizio dell’amministrazione comunale, in grado di supportare la trasformazione digitale degli enti pubblici locali.“Siamo convinti – conclude Di Benedetto – che l’azienda possa continuare a svolgere un ruolo strategico nello scenario delle nuove sfide tecnologiche che investono la pubblica amministrazione, sia in termini di efficienza che di sicurezza – viene evidenziato sul sito web. ”L’Amministratore unico ha infine rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e a tutta l’Amministrazione comunale, per la fiducia e il costante supporto istituzionale, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici della societ?.

