L’Aquila, Sede Polo SNA: giunta, ok a procedure per la ricerca di immobili

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Aquila, 27 aprile 2026La giunta comunale ha approvato la delibera di indirizzo che avvia le procedure per l’individuazione della sede del Polo formativo territoriale dell’Abruzzo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).Il provvedimento rappresenta un passaggio concreto nell’attuazione dell’intervento previsto dal Piano Nazionale Complementare al PNRR per le aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, nell’ambito della linea dedicata alla creazione di centri di formazione e innovazione per la Pubblica Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Nel dettaglio, il Comune dar? avvio a un’indagine di mercato per verificare la disponibilit? di uno o pi? immobili, pubblici o privati, da acquisire e destinare al nuovo Polo – riporta testualmente l’articolo online. La struttura dovr? ospitare attivit? didattiche avanzate, laboratori tecnologici e spazi per la residenzialit? dei partecipanti ai corsi, rispondendo agli standard richiesti dalla SNA.Il progetto ? finanziato con risorse pari a 20 milioni di euro e ha l’obiettivo di realizzare all’Aquila un centro nazionale per la formazione di dirigenti, funzionari e personale tecnico-specialistico della Pubblica Amministrazione, con ricadute attese anche sul sistema economico e produttivo del territorio – recita il testo pubblicato online. La procedura avviata ha carattere esplorativo e non costituisce una gara pubblica n? comporta obblighi di acquisto: l’Amministrazione potr? valutare le proposte pervenute e decidere, anche, di non procedere qualora non emergano soluzioni idonee – Il Polo SNA, gi? istituito con apposito DPCM, avvier? nel frattempo le attivit? formative in sedi temporanee messe a disposizione dal Comune e dall’Universit? dell’Aquila, in attesa dell’individuazione della sede definitiva – viene evidenziato sul sito web. “Con questo atto compiamo un passo decisivo verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la citt? e per il sistema Paese – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – L’Aquila si candida a diventare un punto di riferimento nazionale per la formazione della classe dirigente pubblica – si legge sul sito web ufficiale. ? un investimento importante, che rafforza il percorso di rilancio post-sisma e genera nuove opportunit? di sviluppo e occupazione”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it