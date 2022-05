L’Aquila, Seduta della prima commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La prima commissione consiliare, Bilancio e Programmazione, si riunir mercoled 18 maggio, presso la sala “Eude Cicerone” della presidenza del Consiglio comunale in via Filomusi Guelfi, per esaminare tre proposte di deliberazione consiliare: 1) Approvazione dell’inventario dei beni immobili di propriet comunale al 31 dicembre 2021; 2) Approvazione dell’inventario dei beni mobili, conto consegnatario beni mobili ed elenco beni dismessi di propriet comunale relativo all’esercizio 2021 e approvazione dell’elenco e della relativa raccolta fotografica delle opere d’arte in possesso dell’Ente; 3) Approvazione dei conti degli agenti contabili, annualit 2021.

