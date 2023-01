L’Aquila, Seduta della prima commissione

- Advertisement -

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, torner? a riunirsi luned? 30 gennaio, alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione, nella sede della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi, sala Eude Cicerone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini – aggiunge la nota pubblicata. La commissione sar? chiamata a esprimere il parere sulla seguente proposta di deliberazione: “Sollecitazione della presentazione di proposte di partenariato pubblico privato per l’efficientamento energetico e la riqualificazione normativa della rete di illuminazione pubblica comunale, degli edifici di propriet? del comune dell’aquila e degli immobili facenti parte del progetto Case – selezione della migliore proposta da porre a base del confronto competitivo col mercato, con diritto di prelazione del promotore; dichiarazione di pubblico interesse”.

