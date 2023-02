L’Aquila, Seduta della quinta commissione consiliare

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, “Garanzia e Controllo”, si riunir? marted? 14 febbraio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo rende noto il presidente, consigliere Stefano Palumbo –

Argomento in discussione, “Ritardi nell’erogazione degli assegni di cura legati alla disabilit?”.

