L’Aquila, Seduta della terza commissione consiliare

La terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Politiche sociali, culturali e formative, prevista per stamani, ? stata rinviata a venerd? 3 marzo per la discussione su “Consiglio Comunale straordinario del 5 dicembre 2022. Verifica adempimenti e stato di avanzamento delle indicazioni inserite nell’ordine del giorno approvato all’unanimit?”. Lo rende noto il presidente, Fabio Frullo – aggiunge testualmente l’articolo online. La commissione si riunir? alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda nella sede della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia):

