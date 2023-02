L’Aquila, Sedute della prima e seconda commissione consiliare

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, terr? due sedute, il 14 e il 28 febbraio – Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini.

In dettaglio, Nella riunione di marted? 14 febbraio, alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione, discuter? sul seguente argomento: “Progetto Case: i progetti di riconversione e rifunzionalizzazione – il Centro nazionale del servizio civile universale e la Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco”. In quella di marted? 28 febbraio, invece, alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione, affronter? il tema riguardante la situazione generale dell’intero patrimonio abitativo comunale –

La seconda commissione, Gestione del territorio, si riunir? invece marted? 7 febbraio, alle 15.30 in prima e alle 16 in seconda convocazione, per esprimere il parere su due proposte di delibere consiliari relative a integrazioni di precedenti provvedimenti per il recepimento normative regionali – aggiunge la nota pubblicata. Ne d? notizia il presidente, Guglielmo Santella – si apprende dal portale web ufficiale.

Le sedute della prima e della seconda commissione si terranno tutte nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it