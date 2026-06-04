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Eventi e Cultura

L’Aquila: Sensazione di Movimento porta in scena “Peter Pan” al Palazzetto dello Sport di Paganica il 13 giugno

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Nell’anno di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, la ginnastica ritmica incontra il teatro, la danza e la fantasia. Sabato 13 giugno il Palazzetto dello Sport Papa Giovanni XXIII di Paganica ospiterà il saggio-spettacolo di fine anno di Sensazione di Movimento L’Aquila, intitolato “Peter Pan: alla scoperta dell’Isola che non c’è”, con due repliche in programma alle 18.30 e alle 20.30.

L’evento, ormai appuntamento atteso da famiglie e appassionati, va oltre la tradizionale formula del saggio sportivo per trasformarsi in una vera e propria rappresentazione scenica. Attraverso una storia ispirata al celebre personaggio creato da J.M. Barrie, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio magico e di crescita personale, raccontato attraverso l’alternanza di parti recitate e coreografie originali.

Per l’occasione le ginnaste lasceranno spazio alla dimensione artistica della disciplina, mettendo da parte gli esercizi proposti durante la stagione agonistica per dare vita a nuove creazioni pensate appositamente per lo spettacolo. In scena, la ginnastica ritmica dialogherà con altri linguaggi espressivi, dalla danza classica al modern, in un racconto corale che valorizza espressività e creatività.

A caratterizzare la rappresentazione sarà anche il coinvolgimento diretto delle insegnanti nelle parti recitate, una scelta che nel tempo è diventata una delle peculiarità dell’associazione e che contribuisce a rafforzare il legame tra tecnici e allieve, tutti protagonisti dello stesso percorso educativo e artistico.

Secondo quanto dichiarato dai dirigenti dell’associazione sportiva, Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, lo spettacolo si inserisce nel clima di partecipazione e fermento culturale che accompagna la città nel suo anno da Capitale Italiana della Cultura. Un contesto nel quale anche lo sport può diventare strumento di produzione culturale, incontro e condivisione, capace di parlare a pubblici diversi e di costruire relazioni all’interno della comunità.

L’evento vuole essere prima di tutto una festa aperta alla città: un’occasione per celebrare il valore educativo dello sport, la bellezza del movimento e la forza dell’immaginazione attraverso una storia in grado di coinvolgere grandi e piccoli. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Sono disponibili 200 posti per ciascuna replica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ida Passerini al numero 320 8743883.

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