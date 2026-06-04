L’Aquila: Sensazione di Movimento porta in scena “Peter Pan” al Palazzetto dello Sport di Paganica il 13 giugno

Nell’anno di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, la ginnastica ritmica incontra il teatro, la danza e la fantasia. Sabato 13 giugno il Palazzetto dello Sport Papa Giovanni XXIII di Paganica ospiterà il saggio-spettacolo di fine anno di Sensazione di Movimento L’Aquila, intitolato “Peter Pan: alla scoperta dell’Isola che non c’è”, con due repliche in programma alle 18.30 e alle 20.30.

L’evento, ormai appuntamento atteso da famiglie e appassionati, va oltre la tradizionale formula del saggio sportivo per trasformarsi in una vera e propria rappresentazione scenica. Attraverso una storia ispirata al celebre personaggio creato da J.M. Barrie, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio magico e di crescita personale, raccontato attraverso l’alternanza di parti recitate e coreografie originali.

Per l’occasione le ginnaste lasceranno spazio alla dimensione artistica della disciplina, mettendo da parte gli esercizi proposti durante la stagione agonistica per dare vita a nuove creazioni pensate appositamente per lo spettacolo. In scena, la ginnastica ritmica dialogherà con altri linguaggi espressivi, dalla danza classica al modern, in un racconto corale che valorizza espressività e creatività.

A caratterizzare la rappresentazione sarà anche il coinvolgimento diretto delle insegnanti nelle parti recitate, una scelta che nel tempo è diventata una delle peculiarità dell’associazione e che contribuisce a rafforzare il legame tra tecnici e allieve, tutti protagonisti dello stesso percorso educativo e artistico.

Secondo quanto dichiarato dai dirigenti dell’associazione sportiva, Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, lo spettacolo si inserisce nel clima di partecipazione e fermento culturale che accompagna la città nel suo anno da Capitale Italiana della Cultura. Un contesto nel quale anche lo sport può diventare strumento di produzione culturale, incontro e condivisione, capace di parlare a pubblici diversi e di costruire relazioni all’interno della comunità.

L’evento vuole essere prima di tutto una festa aperta alla città: un’occasione per celebrare il valore educativo dello sport, la bellezza del movimento e la forza dell’immaginazione attraverso una storia in grado di coinvolgere grandi e piccoli. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Sono disponibili 200 posti per ciascuna replica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ida Passerini al numero 320 8743883.