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L’Aquila, Sensazione di Movimento trionfa ai Roma Dance Awards con vittorie nel Valzer Viennese

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Ancora grandi soddisfazioni per l’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila, che si è distinta ai Roma Dance Awards svoltisi al Roman Sport City di Pomezia. La scuola abruzzese ha brillato conquistando numerosi podi e piazzamenti importanti, confermando l’eccellenza del lavoro svolto dai maestri e dagli atleti.

Guidati dai Maestri Internazionali Antonio Dinisi e Roberta Iannarelli, gli atleti aquilani hanno dimostrato tecnica e determinazione, scalando le classifiche e confermandosi tra i protagonisti assoluti della competizione. In particolare, nel Valzer Viennese hanno dominato il podio, confermando la loro abilità e preparazione.

Tra i risultati più prestigiosi, spicca la performance di Mauro Dassatti e Tiziana Galassi, che hanno conquistato il primo posto nella categoria 55/60 A Danze Standard, aggiudicandosi anche il secondo posto nel Valzer Viennese e il terzo posto nella Over 55 U. Ottimi piazzamenti anche per Fabrizio Cloro e Daniela Fracassi, che si sono classificati al secondo posto nella 55/60 A Danze Standard e al terzo posto nel Valzer Viennese, aggiudicandosi anche un quinto posto nella Over 55 U.

Da evidenziare anche il successo di Francesco Marino e Antonella Dal Mas, che hanno ottenuto un brillante quinto posto nella finale 65/69 A, dimostrando un percorso di crescita molto promettente. Altri importanti piazzamenti sono stati raggiunti da Romano Lenza, Edalinda Tersigni, Marco Pelliccione, Donatella Catenacci, Franco Bonanni, e Rita Santirocco, confermando l’alto livello dei ballerini dell’ASD Sensazione di Movimento.

L’associazione aquilana ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà di spicco nel panorama nazionale della danza sportiva, conquistando prestigiosi riconoscimenti e portando alto il nome della città de L’Aquila.

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