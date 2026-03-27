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Eventi e Cultura

L’Aquila, Serena Boselli guida un evento unico che unisce danza, arte ed emozioni: “Il Colore delle Emozioni” e “L’Energia dei 4 Elementi” trasformano i partecipanti.

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Una giornata dedicata alla danza, all’arte e alle emozioni si è svolta domenica scorsa presso l’associazione sportiva Sensazione di Movimento a L’Aquila. L’evento, organizzato dalla maestra Serena Boselli, ha visto la partecipazione di numerose persone che hanno potuto vivere un’esperienza unica e trasformativa.

Il laboratorio multidisciplinare “Il Colore delle Emozioni” e il seminario “L’Energia dei 4 Elementi” hanno permesso ai partecipanti di unire movimento, arte e ascolto interiore, creando uno spazio completo in cui esprimersi emotivamente, corporeamente e creativamente. Serena Boselli ha raccontato: “L’integrazione tra il Colore delle Emozioni e il lavoro corporeo della danza orientale attraverso l’energia dei quattro elementi ha creato uno spazio molto completo”.

Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto la possibilità di sviluppare una profonda connessione con sé stessi, lasciando emergere emozioni spesso non espresse. Questa esperienza ha permesso alle persone di portare a casa strumenti concreti per ascoltarsi e gestire le proprie emozioni, aumentando la consapevolezza di sé e la libertà espressiva.

Le testimonianze delle partecipanti confermano l’entusiasmo e l’impatto positivo dell’evento. Monia ha descritto l’importanza di affrontare la paura e il coraggio di esprimersi tramite la danza, mentre Linda ha sottolineato i benefici ottenuti partecipando al workshop. Anche i dirigenti dell’associazione sportiva, Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, hanno elogiato l’iniziativa che ha unito crescita personale, arte e condivisione, promuovendo il benessere dei partecipanti e rafforzando il senso di comunità.

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