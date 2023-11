L’Aquila, Servizi demografici: Comune dell’Aquila attiva servizio in linguaggio dei segni per rilascio certificati e carte d’identità e stanza per allattamento neonati negli uffici di via Roma

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Servizi demografici pi? accessibili e inclusivi al Comune dell’Aquila per le persone affette da sordit?. Verr? attivato presso lo sportello rilascio certificati e carte d’identit? della sede centrale dei Servizi demografici comunali di via Roma, un servizio di videocomunicazione destinato alle persone sorde con l’ausilio di traduttori e interpreti di Lingua Italiana dei Segni (LIS) da remoto e attraverso l’utilizzo di un tablet dotato di specifica app, che consentano di facilitare la comunicazione tra la persona non udente e l’operatore di sportello – riporta testualmente l’articolo online.

L’iniziativa ? stata presentata questa mattina nel corso di un incontro con la stampa a cui hanno preso parte l’assessore con delega ai Servizi Demografici, Paola Giuliani, Antonio Staiola, Amministratore delegato della societ? Evoluzione Lis, e Domenico Brocato, Consigliere della societ? e responsabile rapporti istituzionali.

Attraverso questo servizio, che inizialmente avr? una durata sperimentale di un anno, sar? possibile ritirare certificati e richiedere carte d’identit? favorendo la comunicazione tra le persone sorde e il personale amministrativo –

“Riteniamo possa essere un valido programma per semplificare sia le esigenze degli utenti sia dei nostri operatori al fine di rendere le operazioni maggiormente efficienti e rapide – ha sottolineato l’assessore -. Si tratta di una delle iniziative promosse a favore della cittadinanza con l’obiettivo di rendere pi? agevole la possibilit? di usufruire dell’ampia gamma di servizi garantiti nei nostri uffici – precisa il comunicato. Proprio nella sede di via Roma, infatti, verr? allestita una stanza dedicata alle donne per l’allattamento dei neonati con tutte le attrezzature necessarie per garantire un’accoglienza idonea e la giusta riservatezza”.

“Attraverso il progetto Lis – ha spiegato Giuliani – gli sportelli della sede centrale degli Uffici demografici saranno dotati di postazioni collegate con un servizio di videocomunicazione destinato alle persone sorde, che consentir? di collegare qualsiasi cittadino con il video center dove operano in rete gli interpreti della Lingua Italiana dei Segni, attraverso l’utilizzo di tablet, allo scopo di rendere pi? semplice ed efficace la comunicazione tra la persona non udente e il suo interlocutore traducendo le istanze dell’utente dalla lingua dei segni in linguaggio verbale e, viceversa, traducendo in Lingua italiana dei segni le indicazioni dell’interlocutore”.

