L’Aquila, Servizi pubblici essenziali, Biondi incontra i sindaci del Pescarese: “Restituire ai territori capacità di scelta su acqua e rifiuti”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Prosegue il confronto con i sindaci abruzzesi sulla definizione dei criteri di riforma dei sistemi di gestione dei servizi pubblici essenziali, a partire dalla raccolta dei rifiuti e dal servizio idrico – riporta testualmente l’articolo online. Il presidente di Anci Abruzzo e dell’Agir, Pierluigi Biondi, ha presieduto oggi a Pescara una riunione con i sindaci del territorio pescarese nell’ambito del percorso di ascolto e condivisione finalizzato a portare i territori a esprimere alla Regione le proprie determinazioni.Al centro dell’incontro, la necessit? di costruire un modello organizzativo che restituisca ai sindaci un ruolo pieno e concreto nelle scelte che riguardano beni fondamentali per le comunit?, superando frammentazioni che nel tempo hanno reso pi? complessa la governance di servizi cos? delicati.“Il punto da cui partire – ha dichiarato Biondi – ? molto semplice: quando c’? un problema con l’acqua o con i rifiuti, i cittadini si rivolgono al sindaco – riporta testualmente l’articolo online. Per questo ? giusto che siano i sindaci, all’interno di ambiti chiari e funzionali, ad avere voce e responsabilit? nelle decisioni che riguardano questi servizi essenziali”.La riflessione sugli ambiti ? stata sviluppata cercando di armonizzare, per quanto possibile, il tema dei rifiuti con quello del servizio idrico, cos? da ricondurre a un quadro pi? coerente competenze e prerogative – Per quanto riguarda il servizio idrico, resta aperto il tema della forma organizzativa pi? efficace, anche su base regionale, rispetto alla quale i sindaci intendono acquisire pieno protagonismo nel dibattito – riporta testualmente l’articolo online. “? vero che i sindaci rappresentano interessi territoriali – ha aggiunto Biondi – ma ? altrettanto vero che hanno il senso di responsabilit?, la capacit? e l’intelligenza per individuare le forme migliori attraverso cui far funzionare questi servizi essenziali – precisa il comunicato. Proprio per questo devono tornare al centro del confronto”.Nel corso della riunione ? stato ribadito che non esiste alcun disegno di privatizzazione mascherata dei servizi pubblici – precisa il comunicato. “Nessuno mette in discussione il valore degli affidamenti pubblici – ha sottolineato Biondi – Il perimetro dentro cui ci muoviamo ? quello stabilito dalla legge – In questi anni, anche attraverso gli accordi con i sindaci e le gare ponte, ? stato affrontato con seriet? anche il tema delle condizioni dei lavoratori, con particolare attenzione ai contratti applicati e all’equilibrio tra pubblico e privato – aggiunge testualmente l’articolo online. Parliamo di numeri significativi, di migliaia di lavoratori in Abruzzo, che devono essere pienamente salvaguardati”.Il percorso di riforma, ? stato evidenziato, dovr? tenere insieme pi? obiettivi: garantire servizi efficienti, tutelare l’occupazione, assicurare citt? pulite e contenere i costi di gestione, evitando che l’eccessiva frammentazione si traduca in tariffe non sostenibili per cittadini e famiglie – si apprende dalla nota stampa. Un’esigenza avvertita in modo particolare anche nell’area pescarese, reduce da una fase complessa che ha reso ancora pi? evidente la necessit? di assetti solidi ed efficaci.“? evidente – ha osservato Biondi – che, quanto pi? si amplia la dimensione del gestore, tanto pi? occorre individuare contrappesi adeguati, che consentano ai sindaci di non essere tagliati fuori dai processi decisionali”. Biondi ha, inoltre, ricordato che la Regione Abruzzo “ha gi? stanziato risorse importanti: 375.656.734,88 euro per l’idrico-potabile, 43.054.777,43 euro per il depurativo, 38.300.000,00 euro per i contratti di fiume, 248.874.182,55 euro per l’irriguo e 8.600.000,00 euro per il comparto industriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un pacchetto complessivo di 714.485.694,86 euro, che dimostra in modo inequivocabile da che parte stiano la concretezza e la responsabilit? istituzionale”.Al termine del confronto, il presidente di Anci Abruzzo ha annunciato la predisposizione di un documento di indirizzo da parte dell’associazione, con l’obiettivo di fissare alcuni punti condivisi senza entrare eccessivamente negli aspetti tecnici, ma ribadendo con chiarezza la centralit? dei sindaci nella governance dei servizi pubblici essenziali.“Dobbiamo costruire enti d’ambito ottimali – ha concluso Biondi – per assicurare qualit? del servizio, equit? di trattamento tra i cittadini, sostenibilit? economica e standard adeguati – La bussola ? una sola: difendere l’interesse pubblico, salvaguardare il lavoro e mettere i sindaci nelle condizioni di decidere davvero”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it