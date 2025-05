L’Aquila, Servizi scolastici 2025/2026: al via le iscrizioni per mensa, trasporto e pre-interscuola

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessore alle Politiche sociali educative e scolastiche del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini rende noto che nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell’Ente sar? pubblicato l’Avviso per l’acquisizione delle istanze di iscrizione ai servizi scolastici a domanda individuale: pre-interscuola, refezione scolastica e trasporto scolastico per l’a – si apprende dal portale web ufficiale. s. 2025/2026. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalit? telematica, entro e non oltre le ore 23:59 del 31 luglio 2025, accedendo alla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente link: https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen.“L’accesso ai servizi scolastici ? un diritto fondamentale che intendiamo garantire con sempre maggiore efficienza – dichiara l’assessore Tursini – L’avviso ? un passaggio cruciale per organizzare al meglio il prossimo anno scolastico e per rispondere con puntualit? e concretezza alle esigenze delle famiglie aquilane – Invitiamo tutti i genitori interessati, a consultare il sito dell’Ente e a presentare la domanda nei tempi previsti – precisa il comunicato. Inoltre, nell’ambito del continuo impegno per il miglioramento della qualit? dei servizi scolastici a domanda individuale, l’Amministrazione comunale – Settore Diritto allo Studio – ha predisposto ed inviato un questionario rivolto ai genitori, finalizzato a rilevare il grado di soddisfazione dei servizi offerti – Vi invitiamo a compilarlo entro il 23 giugno” conclude l’assessore Tursini.

