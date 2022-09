L’Aquila, Servizi sociali: grande partecipazione all’avvio del Piano sociale d’ambito 2023/2025. Nuovi appuntamenti in programma

- Advertisement -

Grande coinvolgimento delle parti sociali pubbliche e private e forte interesse da parte della cittadinanza al processo partecipativo che ha dato formalmente avvio alla costruzione del nuovo Piano Sociale Distrettuale 2023/2025 del Comune dell’Aquila –

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, che esprime sinceri ringraziamenti al pubblico numeroso che ha partecipato ieri all’assemblea plenaria che si ? tenuta presso la sala Ipogea del Consiglio regionale, finalizzata a garantire nel territorio aquilano l’avvio di un sistema di servizi sociali e sociosanitari caratterizzato da elevata integrazione, innovazione e sostenibilit? nel prossimo triennio – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Colgo l’occasione per invitare alla concertazione del nuovo Piano sociale anche coloro che ieri non hanno potuto partecipare all’incontro, che possono comunque far pervenire i propri contributi via mail alla seguente casella di posta elettronica: pianosocialedistrettuale2325@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it entro il prossimo 5 ottobre” dichiara l’assessore Tursini.

“Inoltre, informo tutta la cittadinanza – annuncia Tursini – che a breve partiranno le consultazioni per la costituzione dei tavoli di coprogettazione, ad ulteriore supporto dell’attivit? del Comune dell’Aquila”. “I tavoli di concertazione saranno dedicati alle seguenti aree d’interesse: disabilit?, salute mentale e dopo di noi; long term care, non autosufficienza, invecchiamento attivo; inclusione, povert? e youth guarantee; famiglia e minori e contrasto alla violenza di genere” conclude l’assessore alle Politiche sociali.

