L’Aquila, Servizi sociali: inaugurazione alloggi per disabili

Gioved prossimo, 9 giugno, alle 10:45, si terr l’inaugurazione degli alloggi per disabili dedicati ai servizi comunali “Dopo di noi” e “Durante noi”, in via Filomusi Guelfi n. 39, all’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

Durante la cerimonia saranno presentati i lavori svolti all’interno degli appartamenti e le tipologie di arredo inserite per fornire assistenza alle persone con disabilit, che potranno fare esperienze anche al di fuori del contesto familiare, in un regime di semi-autonomia –

Saranno presenti il sindaco dell’Aquila, l’assessore alle Politiche sociali ed educative, e le associazioni di categoria – si legge sul sito web ufficiale.

