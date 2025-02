L’Aquila, Servizio civile universale, 10 posti disponibili al Comune dell’Aquila. Entro il 27 febbraio le domande

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:? stato prorogato al 27 febbraio il termine per presentare la domanda di partecipazione ad uno dei progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi nella regione Abruzzo, nelle sedi del CSV Abruzzo, con 449 posti disponibili.10 volontari potranno essere impiegati nel Comune dell’Aquila all’interno del programma denominato “Felice Destino” nell’ambito del quale ? ricompreso il progetto “L’Aquila 2026”, che ha come obiettivi l’educazione e la promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, l’educazione e la promozione del turismo sostenibile e sociale e l’animazione culturale rivolta ai giovani.Tutte le informazioni, le modalit? di presentazione delle istanze (da presentare entro le ore 14:00 del 27 febbraio) e i criteri di selezione al seguente link: https://www.csvabruzzo – recita il testo pubblicato online. it/abruzzo/servizio-civile/bando-di-servizio-civile-universale-2024-i-progetti-del-csv-abruzzo/Riferimenti Delegazione L’Aquila CSV Abruzzo:0862.318637 | 334.7041180 Sportello di supporto alla compilazione della domanda: Via del Gatto, dal luned? al venerd? 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00.Qui la scheda del progetto del Comune dell’Aquila: https://www.csvabruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/wp-content/uploads/2024/12/l_aquila_2026.pdf

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it