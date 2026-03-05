L’Aquila, Servizio Civile Universale: 12 posti disponibili al Comune dell’Aquila

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Fino alle ore 14.00 di mercoled? 8 aprile 2026 ? possibile presentare la domanda di partecipazione al bando per la selezione di 65.964 operatori volontari di Servizio Civile Universale, per progetti che si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio nazionale e all’estero, come dettagliatamente riportato al sito dedicato accessibile dal link https://www.scelgoilserviziocivile – gov.it/ .Nella regione Abruzzo sono 356 i posti complessivamente attivati dal CSV Abruzzo nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Universale – si apprende dalla nota stampa. Di questi, 12 saranno presso il Comune dell’Aquila, all’interno del programma denominato “Luoghi narranti”, che comprende il progetto “Multiverso”, finalizzato all’educazione e alla promozione culturale, paesaggistica e ambientale, alla valorizzazione del turismo sostenibile e sociale e all’animazione culturale rivolta ai giovani.Il progetto mira a sviluppare un’iniziativa di welfare culturale capace di trasformare la cultura in una risorsa sociale e in un motore di rigenerazione urbana per la citt? dell’Aquila, rafforzando la partecipazione delle giovani generazioni e valorizzando il patrimonio culturale e turistico del territorio, anche in vista delle iniziative legate a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.Tutte le informazioni, le modalit? di presentazione delle domande e le schede dei progetti sono disponibili al seguente link: https://www.csvabruzzo – it/abruzzo/servizio-civile/bando-di-servizio-civile-universale-2026-i-progetti-del-csv-abruzzo/Qui la scheda del progetto del Comune dell’Aquila: https://www.csvabruzzo – recita il testo pubblicato online. it/wp-content/uploads/2026/03/multiverso – riporta testualmente l’articolo online. pdfPer ulteriori informazioni: Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo – Ufficio Servizio Civile Universale 0862.318637 – 0871.330473

