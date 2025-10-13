- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Ottobre 13, 2025
Attualità
Attualità

L’Aquila, Servizio civile universale: centro formazione nazionale, approvato progetto esecutivo per riconversione piastre progetto Case

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Ammonta a oltre 5,6 milioni di euro la somma che il comune dell’Aquila impiegher? per i lavori di riconversione e rifunzionalizzazione di alcune piastre del progetto Case realizzate dopo il terremoto di oltre 16 anni fa – Le operazioni, finanziate con risorse del Piano nazionale complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e di quelle del Centro Italia, sono finalizzate alla nascita del Centro nazionale di formazione del Servizio civile universale e interesseranno una parte dei complessi residenziali situati nell’area di Sant’Antonio e nelle frazioni di Bazzano, Pagliare di Sassa, Cese di Preturo – riporta testualmente l’articolo online. ? quanto prevede una determinazione dirigenziale del settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila con cui viene approvato il progetto esecutivo degli interventi. “Terminato un complesso iter tecnico e amministrativo – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – si potr? procedere con la fase operativa che consister? nella decostruzione selettiva di alcune piastre, gi? individuate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo non ? solo quello di provvedere alla rifunzionalizzazione degli immobili ma di riqualificare le strutture gi? ricovero per gli sfollati post sisma in luoghi di accoglienza per ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. L’Aquila rafforza cos? la sua connotazione di un punto di riferimento nel campo della formazione, del lavoro, dello sport e del volontariato: un hub in cui verr? definito il percorso di professionalizzazione di circa 2500 giovani, una volta entrato a regime”. 

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di L'Aquila e online sul sito web del Comune.

 

