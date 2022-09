L’Aquila set della puntata speciale di Top Gear, trasmissione della BBC

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

La troupe del famoso programma televisivo della BBC, Top Gear – Fabio Di Segni, produttore, Nigel Simpkiss, regista, e Paddy Mc Guinnes, conduttore e pilota – ? in citt? in questi giorni per le riprese di una puntata speciale girata con la Ferrari Daytona SP3, in veste esclusiva di taxi, nei luoghi pi? suggestivi del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Gli autori del format televisivo, vincitore del premio Emmy Award per lo stile umoristico e originale, con oltre 350 milioni di spettatori in tutto il mondo, per le scene principali della trasmissione hanno scelto Campo Imperatore e il centro storico dell’Aquila, dalla Fontana Luminosa alla Basilica di San Bernardino, passando per la chiesa delle Anime Sante e Piazza Duomo, Piazza del Teatro, fino al mercato di Piazza D’Armi.

“Con la puntata speciale di Top Gear girata tra le bellezze del nostro centro storico e i panorami mozzafiato delle nostre montagne, L’Aquila entrer? nelle case di milioni di telespettatori di tutto il mondo – Un’occasione unica di promozione del nostro patrimonio architettonico e naturalistico che ci onora e ci riempie di orgoglio” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi che ha ringraziato l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, per l’immediata attivazione dell’accoglienza e per la collaborazione offerta attraverso l’Infopoint e la Polizia Municipale –

