L’Aquila, Settimana Europea Mobilità: pubblicato avviso manifestazione d’interesse per attività in centro storico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilit? 2025, che si terr? dal 16 al 21 settembre e alla quale il Comune dell’Aquila aderisce, nella giornata di domenica 21 settembre, denominata “Parking Day”, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso Largo Giovanni Pischedda ed in altri spazi pubblici, ? prevista l’organizzazione di attivit? di diverso genere, intrattenimento, creative e/o ricreative, giochi, performance musicali, artistiche, sportive (yoga, street tennis, hiking, bike, percorsi su strada per bambini…), cinofile, riparazione biciclette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo principale dell’iniziativa ? quello di trasformare, in via temporanea e per l’intera giornata, uno spazio pubblico normalmente destinato a viabilit? e parcheggi in un luogo per la socialit?.A tale scopo, attraverso un avviso rivolto agli operatori interessati all’iniziativa raggiungibile dal seguente link (https://www.comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1128.html) l’Amministrazione Comunale invita le associazioni, ovvero gli operatori economici che operano nei settori dell’intrattenimento, creativo e/o ricreativo, quali musica, arte, sport, attivit? cinofile, riparazione/manutenzione dei mezzi di micromobilit? sostenibile, a rendersi disponibili ad effettuare, a titolo gratuito e promozionale della propria attivit?, e non a scopo di lucro, iniziative, a tema della mobilit?, per la cittadinanza di ogni et?, anche con un orario di presenza inferiore a quello dell’intero evento –

