L’Aquila, Sguardi d’Europa, sorrisi all’Aquila: l’Erasmus costruisce ponti: studenti greci e aquilani ricevuti in Consiglio comunale

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Tursini: “Scambio culturale e dialogo europeo, valori fondamentali per crescere cittadini consapevoli”Gli studenti dell’Istituto Teofilo Patini dell’Aquila e del Lappejo Gymnasium di Naoussa (Grecia), nell’ambito del programma Erasmus+, sono stati ricevuti oggi presso la Sala consiliare “Tullio De Rubeis” di Palazzo Margherita dall’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini, in rappresentanza del Sindaco Pierluigi Biondi e dell’amministrazione comunale, alla presenza del dirigente scolastico dott. Marimpietri.“Iniziative come questa – ha dichiarato l’assessore Tursini – rafforzano il senso di appartenenza all’Europa e costruiscono ponti tra i giovani, nel nome della conoscenza, della solidariet? e dell’inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Aquila ? orgogliosa di ospitare e sostenere questi scambi, che arricchiscono le nostre comunit?.”

