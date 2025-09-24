L’Aquila, Sharper-Street Science: le modifiche alla viabilità per il 26 settembre 

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:In occasione delle manifestazioni Sharper 2025-Notte dei ricercatori e Street Science, in programma il prossimo 26 settembre, per la quale sono stati organizzati diversi eventi pubblici il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale vengono istituite le seguenti modifiche alla circolazione veicolare:1. Via Sant’Agostino, Piazza San Marco, Via Indipendenza e Piazza della Repubblica, lato fronte civico 12: – divieto di transito veicolare eccetto veicoli autorizzati dell’organizzazione e di sosta con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 26.9.2025;2. Via dell’Arcivescovado: a – viene evidenziato sul sito web. tratto compreso tra Piazza Duomo e Via delle Bone Novelle: – divieto di transito e sosta con rimozione forzata degli ingombri ambo i lati eccetto veicoli autorizzati dell’organizzazione dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 26.9.2025;b. tratto compreso tra Via delle Bone Novelle e Via Alemanni: – di un senso unico alternato con precedenza per i veicoli che provengono da Piazza Duomo dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 26.9.2025;3. Piazza della Repubblica, tratto compreso tra Via dell’Arcivescovado e Via San Francesco di Paola: – di un doppio senso di marcia dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 26.9.2025;4. Corso Federico II, tratto compreso tra Piazza Duomo e Via dei Giardini: – divieto di transito veicolare dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del 26.09.2025;5. Via San Marciano: – divieto di transito veicolare dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del 26.09.2025;6. Piazza Santa Maria di Bagno e Via San Francesco di Paola: – divieto di transito veicolare, eccetto residenti, dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 26.9.2025.I residenti dell’area interessata dalle citate modifiche alla viabilit? potranno accedere da Piazza Santa Maria di Bagno > Via San Francesco di Paola ed uscire da Via delle Bone Novelle – recita la nota online sul portale web ufficiale.

