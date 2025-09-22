- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 22, 2025
L’Aquila, Shoah: II edizione premio “Il viaggio della memoria” per studenti scuole superiori, pubblicato bando sul sito internet del Comune dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila il bando, e la relativa modulistica, per partecipare alla seconda edizione del premio “Il viaggio della memoria”, rivolto agli studenti delle scuole superiori cittadine: la classe vincitrice conseguir? un viaggio d’istruzione nei luoghi della Shoah.Saranno ammessi studi, ricerche, progetti testuali e/o artistici, realizzati utilizzando pi? forme e canali espressivi, comprese le tecnologie digitali – precisa il comunicato. Ciascun Istituto di istruzione pu? partecipare mediante la presentazione di uno o pi? progetti, presentando comunque una specifica domanda di partecipazione per ciascun progetto – Tuttavia, per ogni gruppo di lavoro pu? essere candidato un solo progetto – Le candidature, con la relativa proposta progettuale, dovranno essere trasmesse, pena esclusione, entro le ore 14:00 del giorno 15 dicembre 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata aqprogettispeciali@comune – laquila – postecert.it, con oggetto: “Bando di concorso Il viaggio della memoria – viene evidenziato sul sito web. Seconda edizione – – (Nome dell’Istituto) – Presentazione candidatura”.Potranno essere presentate anche in busta chiusa direttamente presso il Settore AQ Progetti Speciali per la Rinascita – Programma RESTART, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico – PNRR e PNC, sito a Palazzo Margherita, Piazza del Palazzo – 67100 L’Aquila – In questo caso, la busta dovr? recare il richiamato oggetto: “Bando di concorso Il viaggio della memoria – Seconda edizione – (Nome dell’Istituto) – Presentazione candidatura”.Il bando ? consultabile al seguente link: https://www.comune – laquila – it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1130.html

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

