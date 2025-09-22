L’Aquila, Shoah: II edizione premio “Il viaggio della memoria” per studenti scuole superiori, pubblicato bando sul sito internet del Comune dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila il bando, e la relativa modulistica, per partecipare alla seconda edizione del premio “Il viaggio della memoria”, rivolto agli studenti delle scuole superiori cittadine: la classe vincitrice conseguir? un viaggio d’istruzione nei luoghi della Shoah.Saranno ammessi studi, ricerche, progetti testuali e/o artistici, realizzati utilizzando pi? forme e canali espressivi, comprese le tecnologie digitali – precisa il comunicato. Ciascun Istituto di istruzione pu? partecipare mediante la presentazione di uno o pi? progetti, presentando comunque una specifica domanda di partecipazione per ciascun progetto – Tuttavia, per ogni gruppo di lavoro pu? essere candidato un solo progetto – Le candidature, con la relativa proposta progettuale, dovranno essere trasmesse, pena esclusione, entro le ore 14:00 del giorno 15 dicembre 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata aqprogettispeciali@comune – laquila – postecert.it, con oggetto: “Bando di concorso Il viaggio della memoria – viene evidenziato sul sito web. Seconda edizione – – (Nome dell’Istituto) – Presentazione candidatura”.Potranno essere presentate anche in busta chiusa direttamente presso il Settore AQ Progetti Speciali per la Rinascita – Programma RESTART, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico – PNRR e PNC, sito a Palazzo Margherita, Piazza del Palazzo – 67100 L’Aquila – In questo caso, la busta dovr? recare il richiamato oggetto: “Bando di concorso Il viaggio della memoria – Seconda edizione – (Nome dell’Istituto) – Presentazione candidatura”.Il bando ? consultabile al seguente link: https://www.comune – laquila – it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1130.html

