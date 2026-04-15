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Eventi e Cultura

L’Aquila, show cooking dello chef Franco Franciosi per il Meatless Day organizzato da ADSU: valorizzare il territorio con piatti vegetariani e locali

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La Green Food Week arriva all’Aquila con lo show cooking del celebre chef Franco Franciosi per il “Meatless Day” organizzato da ADSU. Domani, presso la mensa universitaria di Coppito, il patron del ristorante Mammarossa di Avezzano preparerà un piatto che racconta territorio, stagioni e filiere locali.

“Con il progetto ‘Quote’ lavoreremo sui vegetali che gli altopiani abruzzesi ci offrono in questa stagione, costruendo un piatto capace di esprimere profondità e identità senza passare dall’utilizzo della carne”, ha dichiarato lo chef Franciosi in vista dell’evento. L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto “Quote”, attraverso il quale il chef racconta l’Abruzzo per altitudini e micro-territori, trasformando paesaggi e produzioni locali in una vera e propria mappa gastronomica.

Il piatto preparato da Franciosi sarà a base di primizie primaverili tostate in forno per ottenere un brodo vegetale intenso, che costituirà la base al risotto. A completare il piatto ci sarà un formaggio erborinato di mucca di Campo Felice, che rappresenterà il legame con il territorio. La Green Food Week propone nelle mense universitarie un menù dedicato, a base di ricette prevalentemente vegetali e preparate con prodotti del territorio.

Durante l’evento sarà presente anche l’influencer abruzzese Hugo Mosquera, conosciuto come Sonounfregnoabruzzese, che sarà testimonial del Meatless Day. “Nel piatto di Franciosi la sostenibilità non si esaurisce nell’idea di un piatto senza carne, ma coincide con una più ampia valorizzazione delle eccellenze agroalimentari abruzzesi”, si legge nel comunicato stampa.

L’obiettivo della Green Food Week è quello di valorizzare le eccellenze del territorio abruzzese attraverso la cucina di alta qualità e la valorizzazione dei prodotti locali. Il progetto “Quote” si propone di promuovere una cucina che racconti il territorio, la sua biodiversità e le sue identità produttive, rileggendole in chiave contemporanea.

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