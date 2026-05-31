L’Aquila si prepara per “Ultima Noche” caraibica al Movi&dance con DJ El Tiburon

L’Aquila, 30 maggio 2026 – Il Movi&dance dell’Aquila, in collaborazione con l’Associazione Sensazione di Movimento, sta per accendere la notte aquilana con l’evento *”Ultima Noche”*, una serata caraibica dedicata alla musica latino-americana, alla danza sportiva e alla multiculturalità. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 30 maggio 2026, presso la sede polifunzionale dell’Associazione Sensazione di Movimento in via Giuseppe Saragat 110.

La serata vedrà la partecipazione speciale di Fabrizio Pironi, noto come DJ El Tiburon, un punto di riferimento nel panorama caraibico nazionale. Con la presenza di ballerini e appassionati provenienti da tutto il Centro Italia, l’evento conferma la sua formula di successo che ha attirato negli anni numerosi partecipanti.

Sotto la direzione artistica di Roberta Iannarelli e Claudio Lorenzetti, e con la tecnica di Antonello Dinisi, *”Ultima Noche”* promette di far ballare gli ospiti fino a notte fonda. La serata prevede la presenza di due piste, una dedicata alla salsa cubana, salsa portoricana e bachata con DJ El Tiburon, e l’altra alla musica salsa e bachata con DJ Veneno nella Sala Marilyn.

L’evento, che celebra la multiculturalità e l’incontro tra tradizioni diverse, conferma il suo carattere interregionale coinvolgendo ballerini da Teramo, Sulmona, Vasto, Pescara, Popoli e diverse regioni del Centro-Sud Italia.

Durante la serata sarà possibile degustare il drink speciale dedicato a “L’Aquila Capitale della Cultura 2026”: *”The White Stone-La Pietra Bianca”*, un cocktail ispirato ai monumenti storici cittadini e alla neve del Gran Sasso, come omaggio simbolico alla città.

Per informazioni e prenotazioni tavoli è disponibile il numero 347 6942789. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica latina e della danza sportiva, che si preparano a vivere una notte indimenticabile a L’Aquila.