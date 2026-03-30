L’Aquila, Sicurezza a Paganica, iniziata l’installazione delle telecamere di videosorveglianza

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Hanno preso il via oggi le operazioni per l’installazione del sistema di videosorveglianza nella frazione di Paganica, con interventi previsti nei punti strategici e pi? sensibili del territorio, tra cui gli accessi al paese, le aree del progetto CASE, la villa comunale e le zone adiacenti agli ingressi delle scuole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si tratta di un risultato importante, frutto di un iter che ho seguito fin dalle sue fasi iniziali, con attenzione e impegno costante – dichiara il capogruppo della Lega, Ferella –. L’avvio delle operazioni rappresenta un passaggio concreto verso il rafforzamento della sicurezza sul territorio e risponde a una richiesta chiara proveniente dalla comunit? di Paganica – si legge sul sito web ufficiale. Parliamo di un intervento che insiste su aree particolarmente sensibili e frequentate, con l’obiettivo di garantire un controllo pi? efficace e una maggiore capacit? di prevenzione – si apprende dalla nota stampa. Questo risultato ? stato possibile grazie a un lavoro condiviso e a una programmazione attenta, che ha visto il coinvolgimento dell’amministrazione e degli uffici competenti – Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di estendere e rafforzare ulteriormente i sistemi di sicurezza su tutto il territorio, assicurando ai cittadini risposte concrete e un presidio sempre pi? capillare”.Sulla stessa linea il presidente della II Commissione Territorio del Comune dell’Aquila, Guglielmo Santella: “L’intervento si inserisce in un pi? ampio piano di potenziamento della sicurezza urbana che prevede l’installazione di sistemi di videosorveglianza in tutte le frazioni del territorio comunale, con l’obiettivo di garantire un controllo sempre pi? capillare e diffuso – riporta testualmente l’articolo online. La scelta di intervenire su Paganica nasce dall’ascolto delle esigenze espresse dai cittadini e dalla volont? di fornire risposte concrete e tempestive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le telecamere saranno posizionate in punti strategici, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, e consentiranno un monitoraggio pi? efficace delle aree pubbliche – si apprende dalla nota stampa. Investire in questi sistemi significa non solo prevenire comportamenti illeciti, ma anche offrire un supporto fondamentale alle forze dell’ordine nelle attivit? di controllo e interventi”.Un ringraziamento congiunto viene rivolto all’amministrazione comunale, al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e all’assessore alla sicurezza urbana e videosorveglianza Fabrizio Taranta, per l’impegno e il lavoro svolto nel portare avanti e rendere possibile questo importante intervento – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it